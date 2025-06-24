Сьогоднішня ціна Strawberry AI (BERRY)

Поточна ціна Strawberry AI (BERRY) сьогодні становить 0,03815595 USD з ринковою капіталізацією $ 3,77M USD. Ціна BERRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Strawberry AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Strawberry AI протягом дня — +30,02%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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