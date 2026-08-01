Сьогоднішня ціна Strawberita

Поточна ціна Strawberita (STRAWBERITA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 15,17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRAWBERITA до USD становить $ 0 за STRAWBERITA.

Strawberita наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 620,13, з циркуляційною пропозицією у 999,25M STRAWBERITA. Протягом останніх 24 годин STRAWBERITA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STRAWBERITA змінився на -2,99% за останню годину та на -11,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Strawberita (STRAWBERITA)

Ринкова капіталізація $ 12,62K$ 12,62K $ 12,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,62K$ 12,62K $ 12,62K Циркуляційне постачання 999,25M 999,25M 999,25M Загальна пропозиція 999 248 638,322131 999 248 638,322131 999 248 638,322131

Поточна ринкова капіталізація Strawberita — $ 12,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STRAWBERITA — 999,25M, зі загальною пропозицією 999248638.322131. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,62K.