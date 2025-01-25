Ціна Stratum Exchange (STRAT)
Поточна ціна Stratum Exchange (STRAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STRAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stratum Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.95 USD
- зміна ціни Stratum Exchange протягом дня — -3.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stratum Exchange до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stratum Exchange до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stratum Exchange до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stratum Exchange до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.44%
|30 днів
|$ 0
|-18.57%
|60 днів
|$ 0
|-12.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stratum Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
-3.44%
+0.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
STRAT is the native coin of Stratum Exchange. STRAT can be locked for veSTRAT for governance rights over the protocol
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