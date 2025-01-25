Ціна StratoVM (SVM)
Поточна ціна StratoVM (SVM) сьогодні становить 0.00266854 USD з ринковою капіталізацією $ 20.23K USD. Ціна SVM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StratoVM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.44 USD
- зміна ціни StratoVM протягом дня — -14.40%
- циркуляційна пропозиція – 7.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StratoVM до USD становила $ -0.000448952898204203.
За останні 30 днів зміна ціни StratoVM до USD становила $ -0.0020295591.
За останні 60 днів зміна ціни StratoVM до USD становила $ -0.0024140050.
За останні 90 днів зміна ціни StratoVM до USD становила $ -0.0645561800076747.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000448952898204203
|-14.40%
|30 днів
|$ -0.0020295591
|-76.05%
|60 днів
|$ -0.0024140050
|-90.46%
|90 днів
|$ -0.0645561800076747
|-96.03%
Останній аналіз цін StratoVM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-14.40%
-82.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StratoVM represents the convergence of Ethereum’s DeFi prowess and Bitcoin’s unparalleled security and decentralization. Amidst the constellation of Layer 2 solutions working to fulfill the promise of scalable and secure blockchain applications, StratoVM is a throughline, connecting Bitcoin’s immutable past and present to its boundless future potential. Latin for “strato” meaning “layer,” builders on StratoVM will find themselves at the forefront of what’s possible in DeFi, while still being anchored to Bitcoin’s well-established infrastructure.
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