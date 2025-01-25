Сьогоднішня ціна StratoVM (SVM)

Поточна ціна StratoVM (SVM) сьогодні становить 0.00266854 USD з ринковою капіталізацією $ 20.23K USD. Ціна SVM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StratoVM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.44 USD

- зміна ціни StratoVM протягом дня — -14.40%

- циркуляційна пропозиція – 7.58M USD

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