Інформація щодо ціни StratoStack (STACK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0,00000607 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,90%

Актуальна ціна StratoStack (STACK) становить --. За останні 24 години STACK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STACK становить $ 0,00000607, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то STACK змінився на -- за останню годину, +2,49% за 24 години та на +2,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо StratoStack (STACK)

Ринкова капіталізація $ 8,15K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,15K Циркуляційне постачання 96,38B Загальна пропозиція 96 383 419 561,51688

Поточна ринкова капіталізація StratoStack — $ 8,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STACK — 96,38B, зі загальною пропозицією 96383419561.51688. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,15K.