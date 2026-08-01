Сьогоднішня ціна Stratos

Поточна ціна Stratos (STOS) сьогодні становить $ 0.00437809, зі зміною 34.60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STOS до USD становить $ 0.00437809 за STOS.

Stratos наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 169,874, з циркуляційною пропозицією у 38.80M STOS. Протягом останніх 24 годин STOS торгувався між $ 0.00436126 (мінімум) та $ 0.00445136 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5.18, тоді як історичний мінімум — $ 0.00101432.

У короткостроковій динаміці STOS змінився на +0.03% за останню годину та на -0.90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 50.36.

Ринкова інформація щодо Stratos (STOS)

Ринкова капіталізація $ 169.87K$ 169.87K $ 169.87K Обсяг (за 24 год) $ 50.36$ 50.36 $ 50.36 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 437.81K$ 437.81K $ 437.81K Циркуляційне постачання 38.80M 38.80M 38.80M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Stratos — $ 169.87K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 50.36. Циркуляційна пропозиція STOS — 38.80M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 437.81K.