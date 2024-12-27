Сьогоднішня ціна Stratis (STRAX)

Поточна ціна Stratis (STRAX) сьогодні становить 0.082616 USD з ринковою капіталізацією $ 138.45M USD. Ціна STRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stratis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 265.87M USD

- зміна ціни Stratis протягом дня — +29.21%

- циркуляційна пропозиція – 1.68B USD

Отримуйте оновлення цін STRAX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STRAX.