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Поточна ціна Strategy PP Variable xStock сьогодні становить 100,27 USD. Ринкова капіталізація STRCX становить 150 280 090 USD. Відстежуйте оновлення цін STRCX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Strategy PP Variable xStock сьогодні становить 100,27 USD. Ринкова капіталізація STRCX становить 150 280 090 USD. Відстежуйте оновлення цін STRCX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STRCX

Інформація про ціну STRCX

Що таке STRCX

Офіційний вебсайт STRCX

Токеноміка STRCX

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Ціна Strategy PP Variable xStock (STRCX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STRCX до USD:

$100,22
$100,22$100,22
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Strategy PP Variable xStock (STRCX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:25:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Strategy PP Variable xStock

Поточна ціна Strategy PP Variable xStock (STRCX) сьогодні становить $ 100,27, зі зміною 1,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRCX до USD становить $ 100,27 за STRCX.

Strategy PP Variable xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 150 280 090, з циркуляційною пропозицією у 1,50M STRCX. Протягом останніх 24 годин STRCX торгувався між $ 99,56 (мінімум) та $ 102,06 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 139,97, тоді як історичний мінімум — $ 73,0.

У короткостроковій динаміці STRCX змінився на -0,38% за останню годину та на +2,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 228,93K.

Ринкова інформація щодо Strategy PP Variable xStock (STRCX)

$ 150,28M
$ 150,28M$ 150,28M

$ 228,93K
$ 228,93K$ 228,93K

$ 276,40M
$ 276,40M$ 276,40M

1,50M
1,50M 1,50M

2 756 544,919205291
2 756 544,919205291 2 756 544,919205291

Поточна ринкова капіталізація Strategy PP Variable xStock — $ 150,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 228,93K. Циркуляційна пропозиція STRCX — 1,50M, зі загальною пропозицією 2756544.919205291. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 276,40M.

Історія ціни Strategy PP Variable xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 99,56
$ 99,56$ 99,56
Мін. за 24 год
$ 102,06
$ 102,06$ 102,06
Макс. за 24 год

$ 99,56
$ 99,56$ 99,56

$ 102,06
$ 102,06$ 102,06

$ 139,97
$ 139,97$ 139,97

$ 73,0
$ 73,0$ 73,0

-0,38%

-1,62%

+2,20%

+2,20%

Історія ціни Strategy PP Variable xStock (STRCX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strategy PP Variable xStock до USD становила $ -1,651626541383294.
За останні 30 днів зміна ціни Strategy PP Variable xStock до USD становила $ +7,9339339390.
За останні 60 днів зміна ціни Strategy PP Variable xStock до USD становила $ -0,0247065280.
За останні 90 днів зміна ціни Strategy PP Variable xStock до USD становила $ -0,00263460865676.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -1,651626541383294-1,62%
30 днів$ +7,9339339390+7,91%
60 днів$ -0,0247065280-0,02%
90 днів$ -0,00263460865676-0,00%

Прогноз ціни Strategy PP Variable xStock

Прогноз ціни Strategy PP Variable xStock (STRCX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STRCX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Strategy PP Variable xStock (STRCX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Strategy PP Variable xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Strategy PP Variable xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STRCX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Strategy PP Variable xStock.

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Ресурс Strategy PP Variable xStock (STRCX)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Про Strategy PP Variable xStock

Яка зараз ціна Strategy PP Variable xStock?

Strategy PP Variable xStock торгують за ₴4418.6463418331408000, зміна ціни за останні 24 години становить -1.62%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Strategy PP Variable xStock становить ₴6168.1253462290288000, тоді як ATL — ₴3216.926128989920000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка STRCX сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴6622465043.67064091360000, що розміщує актив на #194 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Strategy PP Variable xStock?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до STRCX.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 1498759.355403871 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Strategy PP Variable xStock?

Strategy PP Variable xStock належить до класифікації Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію STRCX?

Робота в мережі -- дозволяє STRCX використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Strategy PP Variable xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:25:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Strategy PP Variable xStock (STRCX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Strategy PP Variable xStock

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