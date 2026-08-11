Сьогоднішня ціна Strategy PP Variable xStock

Поточна ціна Strategy PP Variable xStock (STRCX) сьогодні становить $ 100,27, зі зміною 1,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRCX до USD становить $ 100,27 за STRCX.

Strategy PP Variable xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 150 280 090, з циркуляційною пропозицією у 1,50M STRCX. Протягом останніх 24 годин STRCX торгувався між $ 99,56 (мінімум) та $ 102,06 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 139,97, тоді як історичний мінімум — $ 73,0.

У короткостроковій динаміці STRCX змінився на -0,38% за останню годину та на +2,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 228,93K.

Ринкова інформація щодо Strategy PP Variable xStock (STRCX)

Ринкова капіталізація $ 150,28M$ 150,28M $ 150,28M Обсяг (за 24 год) $ 228,93K$ 228,93K $ 228,93K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 276,40M$ 276,40M $ 276,40M Циркуляційне постачання 1,50M 1,50M 1,50M Загальна пропозиція 2 756 544,919205291 2 756 544,919205291 2 756 544,919205291

Поточна ринкова капіталізація Strategy PP Variable xStock — $ 150,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 228,93K. Циркуляційна пропозиція STRCX — 1,50M, зі загальною пропозицією 2756544.919205291. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 276,40M.