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Поточна ціна Strategic Super Reserve сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SSR становить 372,234 USD. Відстежуйте оновлення цін SSR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Strategic Super Reserve сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SSR становить 372,234 USD. Відстежуйте оновлення цін SSR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Strategic Super Reserve (SSR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SSR до USD:

$0.00037308
$0.00037308$0.00037308
-0.02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Strategic Super Reserve (SSR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:16:37 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Strategic Super Reserve

Поточна ціна Strategic Super Reserve (SSR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SSR до USD становить $ 0 за SSR.

Strategic Super Reserve наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 372,234, з циркуляційною пропозицією у 1.00B SSR. Протягом останніх 24 годин SSR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01655851, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SSR змінився на +0.20% за останню годину та на +3.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 94.89.

Ринкова інформація щодо Strategic Super Reserve (SSR)

$ 372.23K
$ 372.23K$ 372.23K

$ 94.89
$ 94.89$ 94.89

$ 372.23K
$ 372.23K$ 372.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Strategic Super Reserve — $ 372.23K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 94.89. Циркуляційна пропозиція SSR — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 372.23K.

Історія ціни Strategic Super Reserve у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01655851
$ 0.01655851$ 0.01655851

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

-2.32%

+3.32%

+3.32%

Історія ціни Strategic Super Reserve (SSR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strategic Super Reserve до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Strategic Super Reserve до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Strategic Super Reserve до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Strategic Super Reserve до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2.32%
30 днів$ 0+23.35%
60 днів$ 0-50.52%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Strategic Super Reserve

Прогноз ціни Strategic Super Reserve (SSR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SSR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Strategic Super Reserve (SSR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Strategic Super Reserve потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Strategic Super Reserve у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SSR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Strategic Super Reserve.

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Ресурс Strategic Super Reserve (SSR)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePolitiFiPump.fun Ecosystem

Про Strategic Super Reserve

Яка зараз ринкова ціна Strategic Super Reserve?

Strategic Super Reserve оцінюється в ₴, зі зміною -2.32% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має SSR?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення SSR у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Strategic Super Reserve у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість SSR?

Обігова кількість становить 1000000000.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Strategic Super Reserve?

Strategic Super Reserve згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як SSR виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Pump.fun Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Pump.fun Ecosystem, імпульс SSR залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Strategic Super Reserve

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:16:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Strategic Super Reserve (SSR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+27.05%

Myros

Myros

MY

$0.0126
$0.0126$0.0126

+23.52%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001546
$0.001546$0.001546

+18.92%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.8987
$2.8987$2.8987

+19.78%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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