Токеноміка Strategic Solana Reserve (SSR) Дізнайтеся ключову інформацію про Strategic Solana Reserve (SSR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Strategic Solana Reserve (SSR) $SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further. Офіційний вебсайт: https://strategic-solana-reserve.com/ Купити SSR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Strategic Solana Reserve (SSR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Strategic Solana Reserve (SSR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (повністю розведена вартість): $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M Історичний максимум: $ 0.00561307 $ 0.00561307 $ 0.00561307 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00529088 $ 0.00529088 $ 0.00529088 Дізнайтеся більше про ціну Strategic Solana Reserve (SSR)

Токеноміка Strategic Solana Reserve (SSR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Strategic Solana Reserve (SSR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SSR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SSR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SSR, досліджуйте ціну токена SSR в реальному часі!

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