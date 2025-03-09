Ціна Strategic Solana Reserve (SSR)
Поточна ціна Strategic Solana Reserve (SSR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 449.60K USD. Ціна SSR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Strategic Solana Reserve:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.09K USD
- зміна ціни Strategic Solana Reserve протягом дня — -6.53%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strategic Solana Reserve до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Strategic Solana Reserve до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Strategic Solana Reserve до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Strategic Solana Reserve до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.53%
|30 днів
|$ 0
|+9.53%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Strategic Solana Reserve: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-6.53%
+28.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further.
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