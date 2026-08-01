Сьогоднішня ціна Strategic Oil Supply

Поточна ціна Strategic Oil Supply (SOS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOS до USD становить $ 0 за SOS.

Strategic Oil Supply наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 110 208, з циркуляційною пропозицією у 999,99M SOS. Протягом останніх 24 годин SOS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00976314, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOS змінився на -0,00% за останню годину та на -3,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 131,78.

Ринкова інформація щодо Strategic Oil Supply (SOS)

Ринкова капіталізація $ 110,21K$ 110,21K $ 110,21K Обсяг (за 24 год) $ 131,78$ 131,78 $ 131,78 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 110,21K$ 110,21K $ 110,21K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 988 091,981633 999 988 091,981633 999 988 091,981633

Поточна ринкова капіталізація Strategic Oil Supply — $ 110,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 131,78. Циркуляційна пропозиція SOS — 999,99M, зі загальною пропозицією 999988091.981633. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 110,21K.