Сьогоднішня ціна Strategic Meme Reserve (SMR)

Поточна ціна Strategic Meme Reserve (SMR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 120,04K USD. Ціна SMR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Strategic Meme Reserve:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Strategic Meme Reserve протягом дня — +2,65%

- циркуляційна пропозиція – 999,83M USD

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