Ціна Strategic Meme Reserve (SMR)
Поточна ціна Strategic Meme Reserve (SMR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 120,04K USD. Ціна SMR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Strategic Meme Reserve:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Strategic Meme Reserve протягом дня — +2,65%
- циркуляційна пропозиція – 999,83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strategic Meme Reserve до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Strategic Meme Reserve до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Strategic Meme Reserve до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Strategic Meme Reserve до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,65%
|30 днів
|$ 0
|+3,78%
|60 днів
|$ 0
|+34,62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Strategic Meme Reserve: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,34%
+2,65%
+26,63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world. Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance.
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