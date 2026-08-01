Сьогоднішня ціна Strategic Bitcoin Reserve

Поточна ціна Strategic Bitcoin Reserve (SBR) сьогодні становить $ 0,01753371, зі зміною 1,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SBR до USD становить $ 0,01753371 за SBR.

Strategic Bitcoin Reserve наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 368 938, з циркуляційною пропозицією у 21,04M SBR. Протягом останніх 24 годин SBR торгувався між $ 0,01729405 (мінімум) та $ 0,01776104 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,31, тоді як історичний мінімум — $ 0,01428915.

У короткостроковій динаміці SBR змінився на -0,00% за останню годину та на +0,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 397,34K.

Ринкова інформація щодо Strategic Bitcoin Reserve (SBR)

Ринкова капіталізація $ 368,94K$ 368,94K $ 368,94K Обсяг (за 24 год) $ 397,34K$ 397,34K $ 397,34K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 368,94K$ 368,94K $ 368,94K Циркуляційне постачання 21,04M 21,04M 21,04M Загальна пропозиція 21 042 069,0 21 042 069,0 21 042 069,0

Поточна ринкова капіталізація Strategic Bitcoin Reserve — $ 368,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 397,34K. Циркуляційна пропозиція SBR — 21,04M, зі загальною пропозицією 21042069.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 368,94K.