Сьогоднішня ціна Strata Senior USDe

Поточна ціна Strata Senior USDe (SRUSDE) сьогодні становить $ 1,027, зі зміною 0,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SRUSDE до USD становить $ 1,027 за SRUSDE.

Strata Senior USDe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 58 293 579, з циркуляційною пропозицією у 56,77M SRUSDE. Протягом останніх 24 годин SRUSDE торгувався між $ 1,018 (мінімум) та $ 1,027 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,034, тоді як історичний мінімум — $ 0,51195.

У короткостроковій динаміці SRUSDE змінився на +0,02% за останню годину та на -0,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,11K.

Ринкова інформація щодо Strata Senior USDe (SRUSDE)

Ринкова капіталізація $ 58,29M$ 58,29M $ 58,29M Обсяг (за 24 год) $ 2,11K$ 2,11K $ 2,11K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 58,29M$ 58,29M $ 58,29M Циркуляційне постачання 56,77M 56,77M 56,77M Загальна пропозиція 56 767 210,23248105 56 767 210,23248105 56 767 210,23248105

Поточна ринкова капіталізація Strata Senior USDe — $ 58,29M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,11K. Циркуляційна пропозиція SRUSDE — 56,77M, зі загальною пропозицією 56767210.23248105. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,29M.