Сьогоднішня ціна Strata Senior USDat

Поточна ціна Strata Senior USDat (SRUSDAT) сьогодні становить $ 1,021, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SRUSDAT до USD становить $ 1,021 за SRUSDAT.

Strata Senior USDat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 211 771, з циркуляційною пропозицією у 4,12M SRUSDAT. Протягом останніх 24 годин SRUSDAT торгувався між $ 1,021 (мінімум) та $ 1,021 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,021, тоді як історичний мінімум — $ 1,017.

У короткостроковій динаміці SRUSDAT змінився на -- за останню годину та на +0,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Strata Senior USDat (SRUSDAT)

Ринкова капіталізація $ 4,21M$ 4,21M $ 4,21M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,21M$ 4,21M $ 4,21M Циркуляційне постачання 4,12M 4,12M 4,12M Загальна пропозиція 4 124 133,280336992 4 124 133,280336992 4 124 133,280336992

Поточна ринкова капіталізація Strata Senior USDat — $ 4,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція SRUSDAT — 4,12M, зі загальною пропозицією 4124133.280336992. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,21M.