Сьогоднішня ціна Strata Senior NUSD

Поточна ціна Strata Senior NUSD (SRNUSD) сьогодні становить $ 1.038, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SRNUSD до USD становить $ 1.038 за SRNUSD.

Strata Senior NUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,426,447, з циркуляційною пропозицією у 1.37M SRNUSD. Протягом останніх 24 годин SRNUSD торгувався між $ 1.038 (мінімум) та $ 1.038 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.038, тоді як історичний мінімум — $ 1.004.

У короткостроковій динаміці SRNUSD змінився на -- за останню годину та на +0.08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Strata Senior NUSD (SRNUSD)

Ринкова капіталізація $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Циркуляційне постачання 1.37M 1.37M 1.37M Загальна пропозиція 1,373,620.334831718 1,373,620.334831718 1,373,620.334831718

Поточна ринкова капіталізація Strata Senior NUSD — $ 1.43M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція SRNUSD — 1.37M, зі загальною пропозицією 1373620.334831718. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.43M.