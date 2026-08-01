Сьогоднішня ціна Strata Senior mHYPER

Поточна ціна Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) сьогодні становить $ 1,024, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SRMHYPER до USD становить $ 1,024 за SRMHYPER.

Strata Senior mHYPER наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 624 899, з циркуляційною пропозицією у 610,01K SRMHYPER. Протягом останніх 24 годин SRMHYPER торгувався між $ 1,024 (мінімум) та $ 1,024 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,024, тоді як історичний мінімум — $ 1,021.

У короткостроковій динаміці SRMHYPER змінився на -- за останню годину та на +0,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Strata Senior mHYPER (SRMHYPER)

Ринкова капіталізація $ 624,90K$ 624,90K $ 624,90K Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 624,90K$ 624,90K $ 624,90K Циркуляційне постачання 610,01K 610,01K 610,01K Загальна пропозиція 610 008,6086235273 610 008,6086235273 610 008,6086235273

Поточна ринкова капіталізація Strata Senior mHYPER — $ 624,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція SRMHYPER — 610,01K, зі загальною пропозицією 610008.6086235273. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 624,90K.