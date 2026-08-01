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Поточна ціна Strata Senior mHYPER сьогодні становить 1,024 USD. Ринкова капіталізація SRMHYPER становить 624 899 USD. Відстежуйте оновлення цін SRMHYPER до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Strata Senior mHYPER сьогодні становить 1,024 USD. Ринкова капіталізація SRMHYPER становить 624 899 USD. Відстежуйте оновлення цін SRMHYPER до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SRMHYPER

Інформація про ціну SRMHYPER

Що таке SRMHYPER

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Офіційний вебсайт SRMHYPER

Токеноміка SRMHYPER

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Ціна Strata Senior mHYPER (SRMHYPER)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SRMHYPER до USD:

$1,024
$1,024$1,024
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:15:53 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Strata Senior mHYPER

Поточна ціна Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) сьогодні становить $ 1,024, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SRMHYPER до USD становить $ 1,024 за SRMHYPER.

Strata Senior mHYPER наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 624 899, з циркуляційною пропозицією у 610,01K SRMHYPER. Протягом останніх 24 годин SRMHYPER торгувався між $ 1,024 (мінімум) та $ 1,024 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,024, тоді як історичний мінімум — $ 1,021.

У короткостроковій динаміці SRMHYPER змінився на -- за останню годину та на +0,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Strata Senior mHYPER (SRMHYPER)

$ 624,90K
$ 624,90K$ 624,90K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 624,90K
$ 624,90K$ 624,90K

610,01K
610,01K 610,01K

610 008,6086235273
610 008,6086235273 610 008,6086235273

Поточна ринкова капіталізація Strata Senior mHYPER — $ 624,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція SRMHYPER — 610,01K, зі загальною пропозицією 610008.6086235273. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 624,90K.

Історія ціни Strata Senior mHYPER у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,024
$ 1,024$ 1,024
Мін. за 24 год
$ 1,024
$ 1,024$ 1,024
Макс. за 24 год

$ 1,024
$ 1,024$ 1,024

$ 1,024
$ 1,024$ 1,024

$ 1,024
$ 1,024$ 1,024

$ 1,021
$ 1,021$ 1,021

--

+0,02%

+0,14%

+0,14%

Історія ціни Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strata Senior mHYPER до USD становила $ +0,0002.
За останні 30 днів зміна ціни Strata Senior mHYPER до USD становила $ +0,0060936192.
За останні 60 днів зміна ціни Strata Senior mHYPER до USD становила $ +0,0127722496.
За останні 90 днів зміна ціни Strata Senior mHYPER до USD становила $ -0,00041.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0002+0,02%
30 днів$ +0,0060936192+0,60%
60 днів$ +0,0127722496+1,25%
90 днів$ -0,00041-0,00%

Прогноз ціни Strata Senior mHYPER

Прогноз ціни Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SRMHYPER у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Strata Senior mHYPER потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Strata Senior mHYPER у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SRMHYPER на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Strata Senior mHYPER.

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Ресурс Strata Senior mHYPER (SRMHYPER)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemStrata EcosystemSynthetic Asset

Про Strata Senior mHYPER

Яка зараз ціна Strata Senior mHYPER?

Поточна оцінка становить ₴45.13368475238400000, що вказує на зміну ціни у розмірі 0.01% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на SRMHYPER?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Strata Senior mHYPER?

З ринковою капіталізацією ₴27542963.34773438400000 Strata Senior mHYPER займає #-- місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

SRMHYPER зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є SRMHYPER сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴45.13368475238400000 та ₴45.13368475238400000, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Strata Senior mHYPER?

До таких факторів належать обігове надходження (610008.6086235273 токенів), тенденції прийняття у Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Strata Senior mHYPER

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:15:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Strata Senior mHYPER (SRMHYPER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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