Сьогоднішня ціна Strata Junior USDe

Поточна ціна Strata Junior USDe (JRUSDE) сьогодні становить $ 1,066, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JRUSDE до USD становить $ 1,066 за JRUSDE.

Strata Junior USDe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 689 568, з циркуляційною пропозицією у 6,44M JRUSDE. Протягом останніх 24 годин JRUSDE торгувався між $ 1,066 (мінімум) та $ 1,067 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,067, тоді як історичний мінімум — $ 0,997969.

У короткостроковій динаміці JRUSDE змінився на -- за останню годину та на +0,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,19.

Ринкова інформація щодо Strata Junior USDe (JRUSDE)

Ринкова капіталізація $ 6,69M$ 6,69M $ 6,69M Обсяг (за 24 год) $ 5,19$ 5,19 $ 5,19 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,69M$ 6,69M $ 6,69M Циркуляційне постачання 6,44M 6,44M 6,44M Загальна пропозиція 6 435 837,69394864 6 435 837,69394864 6 435 837,69394864

Поточна ринкова капіталізація Strata Junior USDe — $ 6,69M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,19. Циркуляційна пропозиція JRUSDE — 6,44M, зі загальною пропозицією 6435837.69394864. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,69M.