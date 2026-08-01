Ціна Strata Junior USDat (JRUSDAT)
Поточна ціна Strata Junior USDat (JRUSDAT) сьогодні становить $ 0,422876, зі зміною 3,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JRUSDAT до USD становить $ 0,422876 за JRUSDAT.
Strata Junior USDat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 553 352, з циркуляційною пропозицією у 3,67M JRUSDAT. Протягом останніх 24 годин JRUSDAT торгувався між $ 0,411731 (мінімум) та $ 0,426381 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,427241, тоді як історичний мінімум — $ 0,239072.
У короткостроковій динаміці JRUSDAT змінився на +0,42% за останню годину та на +11,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.
Поточна ринкова капіталізація Strata Junior USDat — $ 1,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція JRUSDAT — 3,67M, зі загальною пропозицією 3673304.231716099. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,55M.
+0,42%
+3,09%
+11,03%
+11,03%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strata Junior USDat до USD становила $ +0,012666.
За останні 30 днів зміна ціни Strata Junior USDat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Strata Junior USDat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Strata Junior USDat до USD становила $ +0,001622.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,012666
|+3,09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ +0,001622
|+0,00%
У 2040 році ціна Strata Junior USDat потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз актуальна ціна Strata Junior USDat?
Strata Junior USDat коштує ₴18.63862507163001600000, що свідчить про зміну ціни на 3.08% за останні 24 години.
Яка обсяг торгів сьогодні видно?
Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.
Наскільки ліквідний ринок JRUSDAT?
Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.
Що показує денній діапазон торгів?
Зміна ціни між ₴18.14739956717169600000 і ₴18.79311097500609600000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.
Який зараз рейтинг Strata Junior USDat на ринку?
Наразі він займає #2448 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴68465331.52098163200000.
Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?
Обігова кількість токенів 3673304.231716099 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.
Які фактори впливають на профіль ліквідності Strata Junior USDat?
Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.
|Час (UTC+8)
|Тип
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