Сьогоднішня ціна Strata Junior USDat

Поточна ціна Strata Junior USDat (JRUSDAT) сьогодні становить $ 0,422876, зі зміною 3,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JRUSDAT до USD становить $ 0,422876 за JRUSDAT.

Strata Junior USDat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 553 352, з циркуляційною пропозицією у 3,67M JRUSDAT. Протягом останніх 24 годин JRUSDAT торгувався між $ 0,411731 (мінімум) та $ 0,426381 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,427241, тоді як історичний мінімум — $ 0,239072.

У короткостроковій динаміці JRUSDAT змінився на +0,42% за останню годину та на +11,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Strata Junior USDat (JRUSDAT)

Ринкова капіталізація $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Циркуляційне постачання 3,67M 3,67M 3,67M Загальна пропозиція 3 673 304,231716099 3 673 304,231716099 3 673 304,231716099

Поточна ринкова капіталізація Strata Junior USDat — $ 1,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція JRUSDAT — 3,67M, зі загальною пропозицією 3673304.231716099. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,55M.