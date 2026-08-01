Яка зараз ціна Strata Junior NUSD?

Strata Junior NUSD (JRNUSD) торгують за ₴49.3649676979200000, що відображає зміну ціни на рівні 0.02% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Strata Junior NUSD у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem, JRNUSD часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують JRNUSD сьогодні?

За останні 24 години JRNUSD зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Strata Junior NUSD?

Сьогодні в обігу знаходиться 285366.470819021 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг JRNUSD?

Наразі Strata Junior NUSD займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴14039573.11674451200000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Strata Junior NUSD за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.02% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Strata Junior NUSD порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem JRNUSD демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.