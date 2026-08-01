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Поточна ціна Strata Junior NUSD сьогодні становить 1.12 USD. Ринкова капіталізація JRNUSD становить 318,532 USD. Відстежуйте оновлення цін JRNUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Strata Junior NUSD сьогодні становить 1.12 USD. Ринкова капіталізація JRNUSD становить 318,532 USD. Відстежуйте оновлення цін JRNUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про JRNUSD

Інформація про ціну JRNUSD

Що таке JRNUSD

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Ціна Strata Junior NUSD (JRNUSD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JRNUSD до USD:

$1.12
$1.12$1.12
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Strata Junior NUSD (JRNUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:15:24 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Strata Junior NUSD

Поточна ціна Strata Junior NUSD (JRNUSD) сьогодні становить $ 1.12, зі зміною 0.03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JRNUSD до USD становить $ 1.12 за JRNUSD.

Strata Junior NUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 318,532, з циркуляційною пропозицією у 285.37K JRNUSD. Протягом останніх 24 годин JRNUSD торгувався між $ 1.12 (мінімум) та $ 1.12 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.12, тоді як історичний мінімум — $ 1.11.

У короткостроковій динаміці JRNUSD змінився на +0.00% за останню годину та на +0.18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Strata Junior NUSD (JRNUSD)

$ 318.53K
$ 318.53K$ 318.53K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 318.53K
$ 318.53K$ 318.53K

285.37K
285.37K 285.37K

285,366.470819021
285,366.470819021 285,366.470819021

Поточна ринкова капіталізація Strata Junior NUSD — $ 318.53K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція JRNUSD — 285.37K, зі загальною пропозицією 285366.470819021. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 318.53K.

Історія ціни Strata Junior NUSD у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
Мін. за 24 год
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
Макс. за 24 год

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

+0.00%

+0.03%

+0.18%

+0.18%

Історія ціни Strata Junior NUSD (JRNUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strata Junior NUSD до USD становила $ +0.00030682.
За останні 30 днів зміна ціни Strata Junior NUSD до USD становила $ +0.0083012160.
За останні 60 днів зміна ціни Strata Junior NUSD до USD становила $ +0.0145140800.
За останні 90 днів зміна ціни Strata Junior NUSD до USD становила $ +0.0037796543332261.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00030682+0.03%
30 днів$ +0.0083012160+0.74%
60 днів$ +0.0145140800+1.30%
90 днів$ +0.0037796543332261+0.00%

Прогноз ціни Strata Junior NUSD

Прогноз ціни Strata Junior NUSD (JRNUSD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JRNUSD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Strata Junior NUSD (JRNUSD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Strata Junior NUSD потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Strata Junior NUSD у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JRNUSD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Strata Junior NUSD.

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Ресурс Strata Junior NUSD (JRNUSD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemStrata EcosystemSynthetic Asset

Про Strata Junior NUSD

Яка зараз ціна Strata Junior NUSD?

Strata Junior NUSD (JRNUSD) торгують за ₴49.3649676979200000, що відображає зміну ціни на рівні 0.02% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Strata Junior NUSD у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem, JRNUSD часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують JRNUSD сьогодні?

За останні 24 години JRNUSD зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Strata Junior NUSD?

Сьогодні в обігу знаходиться 285366.470819021 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг JRNUSD?

Наразі Strata Junior NUSD займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴14039573.11674451200000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Strata Junior NUSD за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.02% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Strata Junior NUSD порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem JRNUSD демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про Strata Junior NUSD

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:15:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Strata Junior NUSD (JRNUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Strata Junior NUSD

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