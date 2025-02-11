Ціна Story (STORY)
Поточна ціна Story (STORY) сьогодні становить 0.00002305 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STORY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Story:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 215.89 USD
- зміна ціни Story протягом дня — +3.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Story до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Story до USD становила $ +0.0000184498.
За останні 60 днів зміна ціни Story до USD становила $ +0.0000114961.
За останні 90 днів зміна ціни Story до USD становила $ +0.000008906124329391371.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.48%
|30 днів
|$ +0.0000184498
|+80.04%
|60 днів
|$ +0.0000114961
|+49.87%
|90 днів
|$ +0.000008906124329391371
|+62.97%
Останній аналіз цін Story: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
+3.48%
+1.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$STORY is the token fueling its charity platform called STORY. Story provides anyone, anywhere with the opportunity to share a story in a video no longer than 60 seconds about someone they know is deserving of some community support.
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