Ціна StorX (SRX)
Поточна ціна StorX (SRX) сьогодні становить 0.10256 USD з ринковою капіталізацією $ 51.50M USD. Ціна SRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StorX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.28M USD
- зміна ціни StorX протягом дня — +6.49%
- циркуляційна пропозиція – 502.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StorX до USD становила $ +0.00625181.
За останні 30 днів зміна ціни StorX до USD становила $ +0.0600136814.
За останні 60 днів зміна ціни StorX до USD становила $ +0.0784703687.
За останні 90 днів зміна ціни StorX до USD становила $ +0.044453413414959364.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00625181
|+6.49%
|30 днів
|$ +0.0600136814
|+58.52%
|60 днів
|$ +0.0784703687
|+76.51%
|90 днів
|$ +0.044453413414959364
|+76.50%
Останній аналіз цін StorX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.99%
+6.49%
+7.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StorX helps you securely encrypt, fragment and then distribute important data across multiple hosting nodes spread worldwide. StorX provides a democratic marketplace for hosting data, replacing the centralized intermediaries with a decentralized blockchain network. Exercise complete control and grant access over your data sets without any centralized intermediary.
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