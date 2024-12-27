Сьогоднішня ціна StorX (SRX)

Поточна ціна StorX (SRX) сьогодні становить 0.10256 USD з ринковою капіталізацією $ 51.50M USD. Ціна SRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StorX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.28M USD

- зміна ціни StorX протягом дня — +6.49%

- циркуляційна пропозиція – 502.74M USD

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