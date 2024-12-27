Сьогоднішня ціна StormX (STMX)

Поточна ціна StormX (STMX) сьогодні становить 0.00598895 USD з ринковою капіталізацією $ 65.75M USD. Ціна STMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StormX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.13M USD

- зміна ціни StormX протягом дня — +3.11%

- циркуляційна пропозиція – 11.00B USD

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