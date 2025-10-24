Інформація щодо ціни Stork (SMS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,60% Зміна ціни (1 дн.) +0,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,94% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,94%

Актуальна ціна Stork (SMS) становить --. За останні 24 години SMS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SMS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SMS змінився на -0,60% за останню годину, +0,29% за 24 години та на -9,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stork (SMS)

Ринкова капіталізація $ 11,24K$ 11,24K $ 11,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,24K$ 11,24K $ 11,24K Циркуляційне постачання 997,66M 997,66M 997,66M Загальна пропозиція 997 655 084,691491 997 655 084,691491 997 655 084,691491

Поточна ринкова капіталізація Stork — $ 11,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SMS — 997,66M, зі загальною пропозицією 997655084.691491. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,24K.