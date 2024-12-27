Ціна Store of Value (VAL)
Поточна ціна Store of Value (VAL) сьогодні становить 0.00106548 USD з ринковою капіталізацією $ 1.07M USD. Ціна VAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Store of Value:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.93K USD
- зміна ціни Store of Value протягом дня — -0.80%
- циркуляційна пропозиція – 998.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Store of Value до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Store of Value до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Store of Value до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Store of Value до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Store of Value: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-0.80%
+10.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time.
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