Сьогоднішня ціна Store of Value (VAL)

Поточна ціна Store of Value (VAL) сьогодні становить 0.00106548 USD з ринковою капіталізацією $ 1.07M USD. Ціна VAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Store of Value:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.93K USD

- зміна ціни Store of Value протягом дня — -0.80%

- циркуляційна пропозиція – 998.95M USD

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