Ціна StorageChain (WSTOR)
Поточна ціна StorageChain (WSTOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна WSTOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StorageChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни StorageChain протягом дня — -0,45%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
Отримуйте оновлення цін WSTOR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WSTOR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StorageChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StorageChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни StorageChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни StorageChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,45%
|30 днів
|$ 0
|-48,72%
|60 днів
|$ 0
|-44,84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StorageChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,17%
-0,45%
-27,23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StorageChain, based in Los Angeles, CA, was founded in November 2022 to provide next-generation decentralized storage and file sharing solutions. Our mission is to revolutionize the web2 cloud data storage industry by leveraging innovative web3 technologies that ensure data security, privacy, file upload speed, and accessibility. The first 150GB of storage space is provided free to the user. At StorageChain, we understand the importance of decentralized storage in an environment of massive global data breaches. To enhance the capabilities of our storage solutions, we have integrated the InterPlanetary File System (IPFS) into our product ecosystem. IPFS is a distributed file system that allows for an ultra secure, peer-to-peer storage and retrieval of data. By leveraging IPFS, we provide our customers with a robust data storage infrastructure that ensures file upload speed, data integrity, availability, and security. The cost of the service is about 75% less than web2 cloud storage solutions. The StorageChain technology is built on the Substrate framework, which provides a flexible and scalable foundation for blockchain development. Our native chain utilizes the Ethereum Virtual Machine (EVM), enabling compatibility with Ethereum-based blockchain and smart contract features. This compatibility empowers our users to leverage the full potential of standardized Ethereum functionalities, including the creation of wrapped coins (ERC-20) and the minting of non-fungible tokens (ERC-721). Our storage node network, consisting of several thousand storage/validator nodes, forms the backbone of our decentralized storage ecosystem. Through the utilization of a Proof of Stake (POS) consensus mechanism, we ensure the efficient and secure operation of our network while promoting energy efficiency and reducing environmental impact. Project participants can earn STOR coins by providing storage and bandwidth services hosted on their own local or virtual machines.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки StorageChain (WSTOR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WSTOR зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WSTOR до VND
₫--
|1 WSTOR до AUD
A$--
|1 WSTOR до GBP
￡--
|1 WSTOR до EUR
€--
|1 WSTOR до USD
$--
|1 WSTOR до MYR
RM--
|1 WSTOR до TRY
₺--
|1 WSTOR до JPY
¥--
|1 WSTOR до RUB
₽--
|1 WSTOR до INR
₹--
|1 WSTOR до IDR
Rp--
|1 WSTOR до KRW
₩--
|1 WSTOR до PHP
₱--
|1 WSTOR до EGP
￡E.--
|1 WSTOR до BRL
R$--
|1 WSTOR до CAD
C$--
|1 WSTOR до BDT
৳--
|1 WSTOR до NGN
₦--
|1 WSTOR до UAH
₴--
|1 WSTOR до VES
Bs--
|1 WSTOR до PKR
Rs--
|1 WSTOR до KZT
₸--
|1 WSTOR до THB
฿--
|1 WSTOR до TWD
NT$--
|1 WSTOR до AED
د.إ--
|1 WSTOR до CHF
Fr--
|1 WSTOR до HKD
HK$--
|1 WSTOR до MAD
.د.م--
|1 WSTOR до MXN
$--