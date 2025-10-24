Інформація щодо ціни Stoopid Cats (STOCAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00152819$ 0,00152819 $ 0,00152819 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +13,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +28,89% Зміна ціни (за 7 дн.) +28,89%

Актуальна ціна Stoopid Cats (STOCAT) становить --. За останні 24 години STOCAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STOCAT становить $ 0,00152819, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то STOCAT змінився на -0,00% за останню годину, +13,71% за 24 години та на +28,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stoopid Cats (STOCAT)

Ринкова капіталізація $ 211,53K$ 211,53K $ 211,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 431,89K$ 431,89K $ 431,89K Циркуляційне постачання 729,30M 729,30M 729,30M Загальна пропозиція 1 489 005 018,13 1 489 005 018,13 1 489 005 018,13

Поточна ринкова капіталізація Stoopid Cats — $ 211,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STOCAT — 729,30M, зі загальною пропозицією 1489005018.13. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 431,89K.