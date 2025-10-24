Інформація щодо ціни Stool Prisondente (JAILSTOOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00233101 Макс. за 24 год $ 0,00244683 Рекордний максимум $ 0,217874 Найнижча ціна $ 0,00211786 Зміна ціни (за 1 год) -0,34% Зміна ціни (1 дн.) +2,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,55%

Актуальна ціна Stool Prisondente (JAILSTOOL) становить $0,00242279. За останні 24 години JAILSTOOL торгувався між мінімумом у $ 0,00233101 і максимумом у $ 0,00244683, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JAILSTOOL становить $ 0,217874, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00211786.

Що стосується короткострокових результатів, то JAILSTOOL змінився на -0,34% за останню годину, +2,47% за 24 години та на +7,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Ринкова капіталізація $ 2,40M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,40M Циркуляційне постачання 999,85M Загальна пропозиція 999 853 822,11

Поточна ринкова капіталізація Stool Prisondente — $ 2,40M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JAILSTOOL — 999,85M, зі загальною пропозицією 999853822.11. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,40M.