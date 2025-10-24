Актуальна ціна Stool Prisondente сьогодні становить 0,00242279 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JAILSTOOL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JAILSTOOL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Stool Prisondente сьогодні становить 0,00242279 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JAILSTOOL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JAILSTOOL на MEXC вже зараз.

Логотип Stool Prisondente

Ціна Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JAILSTOOL до USD:

$0,0024219
$0,0024219$0,0024219
+2,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Stool Prisondente (JAILSTOOL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:24:09 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Stool Prisondente (JAILSTOOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00233101
$ 0,00233101$ 0,00233101
Мін. за 24 год
$ 0,00244683
$ 0,00244683$ 0,00244683
Макс. за 24 год

$ 0,00233101
$ 0,00233101$ 0,00233101

$ 0,00244683
$ 0,00244683$ 0,00244683

$ 0,217874
$ 0,217874$ 0,217874

$ 0,00211786
$ 0,00211786$ 0,00211786

-0,34%

+2,47%

+7,55%

+7,55%

Актуальна ціна Stool Prisondente (JAILSTOOL) становить $0,00242279. За останні 24 години JAILSTOOL торгувався між мінімумом у $ 0,00233101 і максимумом у $ 0,00244683, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JAILSTOOL становить $ 0,217874, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00211786.

Що стосується короткострокових результатів, то JAILSTOOL змінився на -0,34% за останню годину, +2,47% за 24 години та на +7,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stool Prisondente (JAILSTOOL)

$ 2,40M
$ 2,40M$ 2,40M

--
----

$ 2,40M
$ 2,40M$ 2,40M

999,85M
999,85M 999,85M

999 853 822,11
999 853 822,11 999 853 822,11

Поточна ринкова капіталізація Stool Prisondente — $ 2,40M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JAILSTOOL — 999,85M, зі загальною пропозицією 999853822.11. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,40M.

Історія ціни Stool Prisondente (JAILSTOOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stool Prisondente до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stool Prisondente до USD становила $ -0,0000753301.
За останні 60 днів зміна ціни Stool Prisondente до USD становила $ -0,0007936740.
За останні 90 днів зміна ціни Stool Prisondente до USD становила $ -0,0010717003275352726.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,47%
30 днів$ -0,0000753301-3,10%
60 днів$ -0,0007936740-32,75%
90 днів$ -0,0010717003275352726-30,66%

Що таке Stool Prisondente (JAILSTOOL)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Stool Prisondente (USD)

Скільки коштуватиме Stool Prisondente (JAILSTOOL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Stool Prisondente (JAILSTOOL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Stool Prisondente.

Перегляньте прогноз ціни Stool Prisondente вже зараз!

JAILSTOOL до місцевих валют

Токеноміка Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Розуміння токеноміки Stool Prisondente (JAILSTOOL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JAILSTOOL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Скільки сьогодні коштує Stool Prisondente (JAILSTOOL)?
Актуальна ціна JAILSTOOL у USD становить 0,00242279 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна JAILSTOOL до USD?
Поточна ціна JAILSTOOL до USD — $ 0,00242279. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Stool Prisondente?
Ринкова капіталізація JAILSTOOL — $ 2,40M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція JAILSTOOL?
Циркуляційна пропозиція JAILSTOOL — 999,85M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) JAILSTOOL?
JAILSTOOL досяг історичної максимальної ціни у 0,217874 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) JAILSTOOL?
Історична мінімальна ціна JAILSTOOL становила 0,00211786 USD.
Який обсяг торгівлі JAILSTOOL?
Актуальний обсяг торгівлі JAILSTOOL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна JAILSTOOL цього року?
JAILSTOOL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни JAILSTOOL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:24:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

