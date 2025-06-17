Ціна Stooges (STOG)
Поточна ціна Stooges (STOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 294.98K USD. Ціна STOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stooges:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Stooges протягом дня — +3.01%
- циркуляційна пропозиція – 3.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stooges до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stooges до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stooges до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stooges до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.01%
|30 днів
|$ 0
|-6.19%
|60 днів
|$ 0
|+4.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stooges: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+3.01%
+1.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world. A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not? If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share!
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