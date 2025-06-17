Сьогоднішня ціна Stooges (STOG)

Поточна ціна Stooges (STOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 294.98K USD. Ціна STOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stooges:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Stooges протягом дня — +3.01%

- циркуляційна пропозиція – 3.00B USD

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