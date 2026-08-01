Сьогоднішня ціна Stonks on ETH

Поточна ціна Stonks on ETH (STONKS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STONKS до USD становить $ 0 за STONKS.

Stonks on ETH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 129,076, з циркуляційною пропозицією у 420.69B STONKS. Протягом останніх 24 годин STONKS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STONKS змінився на -- за останню годину та на -1.83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Stonks on ETH (STONKS)

Ринкова капіталізація $ 129.08K$ 129.08K $ 129.08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 129.08K$ 129.08K $ 129.08K Циркуляційне постачання 420.69B 420.69B 420.69B Загальна пропозиція 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Stonks on ETH — $ 129.08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STONKS — 420.69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 129.08K.