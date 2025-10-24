Інформація щодо ціни Stonks (STNK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 18,56 $ 18,56 $ 18,56 Мін. за 24 год $ 20,46 $ 20,46 $ 20,46 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 18,56$ 18,56 $ 18,56 Макс. за 24 год $ 20,46$ 20,46 $ 20,46 Рекордний максимум $ 370,17$ 370,17 $ 370,17 Найнижча ціна $ 7,81$ 7,81 $ 7,81 Зміна ціни (за 1 год) +0,31% Зміна ціни (1 дн.) +6,85% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,78%

Актуальна ціна Stonks (STNK) становить $20,1. За останні 24 години STNK торгувався між мінімумом у $ 18,56 і максимумом у $ 20,46, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STNK становить $ 370,17, тоді як його історичний мінімум — $ 7,81.

Що стосується короткострокових результатів, то STNK змінився на +0,31% за останню годину, +6,85% за 24 години та на +12,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stonks (STNK)

Ринкова капіталізація $ 11,70M$ 11,70M $ 11,70M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,70M$ 11,70M $ 11,70M Циркуляційне постачання 581,92K 581,92K 581,92K Загальна пропозиція 581 915,268929395 581 915,268929395 581 915,268929395

Поточна ринкова капіталізація Stonks — $ 11,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STNK — 581,92K, зі загальною пропозицією 581915.268929395. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,70M.