Інформація щодо ціни STONED (STONED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +1,65% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,86%

Актуальна ціна STONED (STONED) становить --. За останні 24 години STONED торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STONED становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то STONED змінився на 0,00% за останню годину, +1,65% за 24 години та на -0,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо STONED (STONED)

Ринкова капіталізація $ 44,13K$ 44,13K $ 44,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44,13K$ 44,13K $ 44,13K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація STONED — $ 44,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STONED — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,13K.