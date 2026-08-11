Сьогоднішня ціна Stoked

Поточна ціна Stoked (STK) сьогодні становить $ 0,051144, зі зміною 5,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STK до USD становить $ 0,051144 за STK.

Stoked наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 114 351, з циркуляційною пропозицією у 100,00M STK. Протягом останніх 24 годин STK торгувався між $ 0,051003 (мінімум) та $ 0,054073 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,122067, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STK змінився на +0,09% за останню годину та на -1,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,98K.

Ринкова інформація щодо Stoked (STK)

Ринкова капіталізація $ 5,11M$ 5,11M $ 5,11M Обсяг (за 24 год) $ 2,98K$ 2,98K $ 2,98K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,11M$ 5,11M $ 5,11M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Stoked — $ 5,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,98K. Циркуляційна пропозиція STK — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,11M.