Сьогоднішня ціна stoicism (STOIC)

Поточна ціна stoicism (STOIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 212.59K USD. Ціна STOIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності stoicism:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.50K USD

- зміна ціни stoicism протягом дня — -11.03%

- циркуляційна пропозиція – 998.02M USD

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