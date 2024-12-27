Ціна stoicism (STOIC)
Поточна ціна stoicism (STOIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 212.59K USD. Ціна STOIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності stoicism:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.50K USD
- зміна ціни stoicism протягом дня — -11.03%
- циркуляційна пропозиція – 998.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни stoicism до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни stoicism до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни stoicism до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни stoicism до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.03%
|30 днів
|$ 0
|-29.24%
|60 днів
|$ 0
|+16.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін stoicism: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
-11.03%
+19.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The "Stoicism" project is about promoting the ancient philosophical values of stoicism within the cryptocurrency community. Inspired by the teachings of Stoic philosophers, the project encourages emotional resilience and a calm mindset amidst the volatility of crypto markets. By advocating for "holding" rather than trading, the project seeks to teach individuals how to control their emotions and remain focused on long-term goals, much like the Stoics taught centuries ago.
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