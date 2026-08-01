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Поточна ціна Stobox Token сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація STBU становить 123 837 USD. Відстежуйте оновлення цін STBU до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Stobox Token сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація STBU становить 123 837 USD. Відстежуйте оновлення цін STBU до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Stobox Token (STBU)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STBU до USD:

$0,00097127
$0,00097127$0,00097127
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Stobox Token (STBU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:14:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Stobox Token

Поточна ціна Stobox Token (STBU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STBU до USD становить $ 0 за STBU.

Stobox Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 123 837, з циркуляційною пропозицією у 125,00M STBU. Протягом останніх 24 годин STBU торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,449805, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STBU змінився на -- за останню годину та на +0,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 48,34.

Ринкова інформація щодо Stobox Token (STBU)

$ 123,84K
$ 123,84K$ 123,84K

$ 48,34
$ 48,34$ 48,34

$ 145,69K
$ 145,69K$ 145,69K

125,00M
125,00M 125,00M

150 000 000,0
150 000 000,0 150 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Stobox Token — $ 123,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 48,34. Циркуляційна пропозиція STBU — 125,00M, зі загальною пропозицією 150000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 145,69K.

Історія ціни Stobox Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,449805
$ 0,449805$ 0,449805

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0,02%

+0,02%

Історія ціни Stobox Token (STBU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stobox Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stobox Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stobox Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stobox Token до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-15,42%
60 днів$ 0-3,31%
90 днів----

Прогноз ціни Stobox Token

Прогноз ціни Stobox Token (STBU) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STBU у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Stobox Token (STBU) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Stobox Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Stobox Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STBU на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Stobox Token.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Stobox Token (STBU)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Про Stobox Token

Яка зараз ринкова ціна STBU?

Зараз його вартість становить ₴, що відображає зміну ціни на --% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Stobox Token на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, STBU демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для STBU?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- STBU. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Stobox Token?

Він торгувався в діапазоні від ₴0E-15 до ₴0E-15, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність STBU на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре STBU інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Stobox Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:14:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Stobox Token (STBU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
$0,00000$0,00000

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$0,12507$0,12507

-28,44%

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0,00696
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TOFU Story

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$0,0003375$0,0003375

+27,35%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9242
$2,9242$2,9242

+20,83%

Myros

Myros

MY

$0,0117
$0,0117$0,0117

+14,70%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,001499
$0,001499$0,001499

+15,30%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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