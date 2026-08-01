Сьогоднішня ціна Stobox Token

Поточна ціна Stobox Token (STBU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STBU до USD становить $ 0 за STBU.

Stobox Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 123 837, з циркуляційною пропозицією у 125,00M STBU. Протягом останніх 24 годин STBU торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,449805, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STBU змінився на -- за останню годину та на +0,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 48,34.

Ринкова інформація щодо Stobox Token (STBU)

Ринкова капіталізація $ 123,84K$ 123,84K $ 123,84K Обсяг (за 24 год) $ 48,34$ 48,34 $ 48,34 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 145,69K$ 145,69K $ 145,69K Циркуляційне постачання 125,00M 125,00M 125,00M Загальна пропозиція 150 000 000,0 150 000 000,0 150 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Stobox Token — $ 123,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 48,34. Циркуляційна пропозиція STBU — 125,00M, зі загальною пропозицією 150000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 145,69K.