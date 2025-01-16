Ціна STO Operating System Token (STO)
Поточна ціна STO Operating System Token (STO) сьогодні становить 0.356287 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STO Operating System Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 333.62K USD
- зміна ціни STO Operating System Token протягом дня — -0.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STO Operating System Token до USD становила $ -0.0029230626617764.
За останні 30 днів зміна ціни STO Operating System Token до USD становила $ +0.3435557610.
За останні 60 днів зміна ціни STO Operating System Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни STO Operating System Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0029230626617764
|-0.81%
|30 днів
|$ +0.3435557610
|+96.43%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін STO Operating System Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.81%
+16.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The STO aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and to provide access to digital assets worldwide. Through many partners, we will create a framework for safe transactions of high-value, low-monetary resources such as real estate and bonds through distributed ledger. Currently, we have about 100 partners in Korea, and we will start the first business in the first quarter of 2024.
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