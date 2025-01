Що таке STO Operating System Token ( STO)

The STO aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and to provide access to digital assets worldwide. Through many partners, we will create a framework for safe transactions of high-value, low-monetary resources such as real estate and bonds through distributed ledger. Currently, we have about 100 partners in Korea, and we will start the first business in the first quarter of 2024.

Ресурс STO Operating System Token (STO) Офіційний вебсайт