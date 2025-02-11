Ціна Stkd SCRT (STKD)
Поточна ціна Stkd SCRT (STKD) сьогодні становить 0.476924 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stkd SCRT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 538.20K USD
- зміна ціни Stkd SCRT протягом дня — +5.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stkd SCRT до USD становила $ +0.02470506.
За останні 30 днів зміна ціни Stkd SCRT до USD становила $ -0.1875530337.
За останні 60 днів зміна ціни Stkd SCRT до USD становила $ -0.2458326219.
За останні 90 днів зміна ціни Stkd SCRT до USD становила $ +0.11738436439213155.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02470506
|+5.46%
|30 днів
|$ -0.1875530337
|-39.32%
|60 днів
|$ -0.2458326219
|-51.54%
|90 днів
|$ +0.11738436439213155
|+32.65%
Останній аналіз цін Stkd SCRT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+5.46%
+4.90%
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