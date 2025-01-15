Сьогоднішня ціна Stink Coin (STINKCOIN)

Поточна ціна Stink Coin (STINKCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 779.21K USD. Ціна STINKCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stink Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 586.69K USD

- зміна ціни Stink Coin протягом дня — -10.98%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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