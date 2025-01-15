Ціна Stink Coin (STINKCOIN)
Поточна ціна Stink Coin (STINKCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 779.21K USD. Ціна STINKCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stink Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 586.69K USD
- зміна ціни Stink Coin протягом дня — -10.98%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stink Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stink Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stink Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stink Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stink Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.78%
-10.98%
-85.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit.
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