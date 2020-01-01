Токеноміка STIMA (STIMA) Дізнайтеся ключову інформацію про STIMA (STIMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація STIMA (STIMA) STIMA is the first cryptocurrency based on a value standard, a cross-property sharing concept that will revolutionize how we own, transact and monetize real-world assets of value. Anything, from artwork and jewelry to rare wines and spirits, luxury watches and collectible vehicles, can be staked and converted into STIMA tokens. More specifically STIMA is a utility token, that through a cryptographic system correlates its native crypto currency to the value of physical assets. Ultimately this token allows for an economic exchange that goes beyond conventional rules surrounding transactional elements related to a given asset. In particular, a person holding an asset with a proven intrinsic value determined by objective valuation metrics can unburden the asset sale process by receiving STIMA. In turn, STIMA as an ecosystem will allow its wider investor base to tap into a pool of historically appreciating assets, with fractional ownership guaranteeing diversification to all token holders. These assets have all been minted by owners prior to the listing date on crypto exchanges, optimizing their asset’s value and allowing them, should they choose to, unlock their tokens by handing staked property into a STIMA accredited vault. They will then be free to exchange the tokens into fiat or other crypto currencies, sell privately or finally convert STIMA into any other real world asset on our platform. Офіційний вебсайт: https://stima.io/ Купити STIMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни STIMA (STIMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена STIMA (STIMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,25M $ 3,25M $ 3,25M Загальна пропозиція: $ 31,87M $ 31,87M $ 31,87M Циркуляційна пропозиція: $ 3,19M $ 3,19M $ 3,19M FDV (повністю розведена вартість): $ 32,46M $ 32,46M $ 32,46M Історичний максимум: $ 190,29 $ 190,29 $ 190,29 Історичний мінімум: $ 0,749818 $ 0,749818 $ 0,749818 Поточна ціна: $ 1,018 $ 1,018 $ 1,018 Дізнайтеся більше про ціну STIMA (STIMA)

Токеноміка STIMA (STIMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки STIMA (STIMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STIMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STIMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STIMA, досліджуйте ціну токена STIMA в реальному часі!

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