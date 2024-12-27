Сьогоднішня ціна STIMA (STIMA)

Поточна ціна STIMA (STIMA) сьогодні становить 1.009 USD з ринковою капіталізацією $ 3.20M USD. Ціна STIMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STIMA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.99K USD

- зміна ціни STIMA протягом дня — +0.13%

- циркуляційна пропозиція – 3.19M USD

Отримуйте оновлення цін STIMA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STIMA.