Ціна stickman ($STICKY)
Поточна ціна stickman ($STICKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.17K USD. Ціна $STICKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності stickman:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34 USD
- зміна ціни stickman протягом дня — -6.44%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни stickman до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни stickman до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни stickman до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни stickman до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.44%
|30 днів
|$ 0
|-9.43%
|60 днів
|$ 0
|+132.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін stickman: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.44%
+5.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The OG of all the memes. Watch out for the return of the GOAT, stickman. I RUN THIS MEME SPACE, MFER!
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