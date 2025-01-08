Сьогоднішня ціна stickman ($STICKY)

Поточна ціна stickman ($STICKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.17K USD. Ціна $STICKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності stickman:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34 USD

- зміна ціни stickman протягом дня — -6.44%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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