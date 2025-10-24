Актуальна ціна StickDAO сьогодні становить 0,00047721 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STICK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STICK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна StickDAO сьогодні становить 0,00047721 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STICK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STICK на MEXC вже зараз.

Ціна StickDAO (STICK)

Актуальна ціна 1 STICK до USD:

$0,00047721
$0,00047721$0,00047721
Графік ціни StickDAO (STICK) в реальному часі
Інформація щодо ціни StickDAO (STICK) (USD)

Актуальна ціна StickDAO (STICK) становить $0,00047721. За останні 24 години STICK торгувався між мінімумом у $ 0,00046779 і максимумом у $ 0,00048211, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STICK становить $ 0,00136253, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00009925.

Що стосується короткострокових результатів, то STICK змінився на -- за останню годину, +1,48% за 24 години та на -25,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо StickDAO (STICK)

Поточна ринкова капіталізація StickDAO — $ 477,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STICK — 999,87M, зі загальною пропозицією 999870922.0118911. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 477,15K.

Історія ціни StickDAO (STICK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StickDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StickDAO до USD становила $ -0,0002683442.
За останні 60 днів зміна ціни StickDAO до USD становила $ +0,0003018065.
За останні 90 днів зміна ціни StickDAO до USD становила $ +0,0002185428915511486.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,48%
30 днів$ -0,0002683442-56,23%
60 днів$ +0,0003018065+63,24%
90 днів$ +0,0002185428915511486+84,49%

Що таке StickDAO (STICK)

Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс StickDAO (STICK)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни StickDAO (USD)

Скільки коштуватиме StickDAO (STICK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів StickDAO (STICK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо StickDAO.

Перегляньте прогноз ціни StickDAO вже зараз!

Токеноміка StickDAO (STICK)

Розуміння токеноміки StickDAO (STICK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STICK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про StickDAO (STICK)

Скільки сьогодні коштує StickDAO (STICK)?
Актуальна ціна STICK у USD становить 0,00047721 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STICK до USD?
Поточна ціна STICK до USD — $ 0,00047721. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація StickDAO?
Ринкова капіталізація STICK — $ 477,15K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STICK?
Циркуляційна пропозиція STICK — 999,87M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STICK?
STICK досяг історичної максимальної ціни у 0,00136253 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STICK?
Історична мінімальна ціна STICK становила 0,00009925 USD.
Який обсяг торгівлі STICK?
Актуальний обсяг торгівлі STICK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STICK цього року?
STICK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STICK для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

