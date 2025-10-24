Інформація щодо ціни StickDAO (STICK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00046779 $ 0,00046779 $ 0,00046779 Мін. за 24 год $ 0,00048211 $ 0,00048211 $ 0,00048211 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00046779$ 0,00046779 $ 0,00046779 Макс. за 24 год $ 0,00048211$ 0,00048211 $ 0,00048211 Рекордний максимум $ 0,00136253$ 0,00136253 $ 0,00136253 Найнижча ціна $ 0,00009925$ 0,00009925 $ 0,00009925 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,64%

Актуальна ціна StickDAO (STICK) становить $0,00047721. За останні 24 години STICK торгувався між мінімумом у $ 0,00046779 і максимумом у $ 0,00048211, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STICK становить $ 0,00136253, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00009925.

Що стосується короткострокових результатів, то STICK змінився на -- за останню годину, +1,48% за 24 години та на -25,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо StickDAO (STICK)

Ринкова капіталізація $ 477,15K$ 477,15K $ 477,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 477,15K$ 477,15K $ 477,15K Циркуляційне постачання 999,87M 999,87M 999,87M Загальна пропозиція 999 870 922,0118911 999 870 922,0118911 999 870 922,0118911

Поточна ринкова капіталізація StickDAO — $ 477,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STICK — 999,87M, зі загальною пропозицією 999870922.0118911. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 477,15K.