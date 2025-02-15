Ціна stickbug (STICKBUG)
Поточна ціна stickbug (STICKBUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STICKBUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності stickbug:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 306.15 USD
- зміна ціни stickbug протягом дня — +1.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни stickbug до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни stickbug до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни stickbug до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни stickbug до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.69%
|30 днів
|$ 0
|-6.41%
|60 днів
|$ 0
|-99.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін stickbug: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
+1.69%
-97.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stickbug is a fun an innovative token built on the Hedera network offering investors a novel approach to digital asset investment. Stickbug - initially - is a Hedera-based token that prioritizes creating a fun decentralized playground for Hedera enthusiasts. With a renounced contract, a maximum supply of 10,000,000 tokens, zero tax on buys and sells, fun utility NFTs and a liquidity pool paired with some of the strongest tokens on Hedera, Stickbug aims to revolutionize the enjoyment of trading on Hedera. Now on Solana and Base network Stickbug continues to expand into the cryptosphere. It’s not just another memetoken riding the waves of hype. Stickbug is about building a lasting community, focused on real connections, long-term vision, and creating something meaningful. While other tokens pump and dump, Stickbug is driven by purpose—putting the people before profits, emphasizing legacy over short-lived gains. It’s a movement for those who want to be part of something that stands the test of time.
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