Ціна Stick on Kaspa (STICK)
Поточна ціна Stick on Kaspa (STICK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STICK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stick on Kaspa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.39K USD
- зміна ціни Stick on Kaspa протягом дня — -0.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stick on Kaspa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stick on Kaspa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stick on Kaspa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stick on Kaspa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.76%
|30 днів
|$ 0
|-77.35%
|60 днів
|$ 0
|-88.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stick on Kaspa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-0.76%
+4.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Long before AI-generated frogs, cats, and dogs took over, there was STICK—the simplest, rawest form of expression, the very first meme drawn by human hands. Inspired by those ancient stick figures scrawled on cave walls, our developer, fed up with overdone, lifeless AI creations, brought STICK to life as a fresh and original narrative.
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