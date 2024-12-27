Ціна Stick (STICK)
Поточна ціна Stick (STICK) сьогодні становить 0.00118794 USD з ринковою капіталізацією $ 1.06M USD. Ціна STICK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stick:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.39K USD
- зміна ціни Stick протягом дня — -0.99%
- циркуляційна пропозиція – 888.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stick до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stick до USD становила $ -0.0006625291.
За останні 60 днів зміна ціни Stick до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stick до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.99%
|30 днів
|$ -0.0006625291
|-55.77%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stick: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.55%
-0.99%
-8.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Just a friendly AVAX stick figure memecoin on Avalanche Launched on Bellum Exchange. Launched from the frustrations of the current memecoin experience on AVAX. Simplistic concept where anyone can participate with their own STICK art created in Paint. Growing a strong community that can all contribute to the growth of the memecoin will set us apart. Future Arena integration will only help push things forward. SEND THE STICK!
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