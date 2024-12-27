Сьогоднішня ціна Stick (STICK)

Поточна ціна Stick (STICK) сьогодні становить 0.00118794 USD з ринковою капіталізацією $ 1.06M USD. Ціна STICK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stick:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.39K USD

- зміна ціни Stick протягом дня — -0.99%

- циркуляційна пропозиція – 888.89M USD

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