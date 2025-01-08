Сьогоднішня ціна STI6900 (STI)

Поточна ціна STI6900 (STI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.09K USD. Ціна STI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STI6900:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.20 USD

- зміна ціни STI6900 протягом дня — +0.18%

- циркуляційна пропозиція – 69.00T USD

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