Ціна STI6900 (STI)
Поточна ціна STI6900 (STI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.09K USD. Ціна STI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STI6900:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.20 USD
- зміна ціни STI6900 протягом дня — +0.18%
- циркуляційна пропозиція – 69.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STI6900 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни STI6900 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни STI6900 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни STI6900 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.18%
|30 днів
|$ 0
|-18.94%
|60 днів
|$ 0
|+39.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін STI6900: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.18%
+7.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
welcome to STI6900, the ultimate memecoin with limitless potential and a miku-approved twist. imagine the power of the entire straits times index packed into tiny, playful crypto coins, curated by hatsune miku herself—ready to shake up the market like never before. Beloved Degens, if you somehow get this message. Please send me gains. Please send me pumps. Please send me memes. Please send me moonshots. Please send me diamond-handed sentiment. I need your help soon, Degens, think we YOLO'd that somewhere as well...
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