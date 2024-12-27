Сьогоднішня ціна STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

Поточна ціна STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) сьогодні становить 0.01885518 USD з ринковою капіталізацією $ 21.65M USD. Ціна GST-SOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STEPN Green Satoshi Token on Solana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.68M USD

- зміна ціни STEPN Green Satoshi Token on Solana протягом дня — +14.65%

- циркуляційна пропозиція – 1.15B USD

Отримуйте оновлення цін GST-SOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GST-SOL.