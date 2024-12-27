Сьогоднішня ціна STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

Поточна ціна STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) сьогодні становить 0.01304133 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна GST-ETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STEPN Green Satoshi Token on ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 567.13 USD

- зміна ціни STEPN Green Satoshi Token on ETH протягом дня — -0.14%

- циркуляційна пропозиція – 84.33M USD

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