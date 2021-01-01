Токеноміка STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) Дізнайтеся ключову інформацію про STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Офіційний вебсайт: https://stepn.com/ Купити GST-BSC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 571,02K $ 571,02K $ 571,02K Загальна пропозиція: $ 213,65M $ 213,65M $ 213,65M Циркуляційна пропозиція: $ 213,65M $ 213,65M $ 213,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 571,02K $ 571,02K $ 571,02K Історичний максимум: $ 45,31 $ 45,31 $ 45,31 Історичний мінімум: $ 0,00262235 $ 0,00262235 $ 0,00262235 Поточна ціна: $ 0,0026766 $ 0,0026766 $ 0,0026766 Дізнайтеся більше про ціну STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC)

Токеноміка STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GST-BSC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GST-BSC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GST-BSC, досліджуйте ціну токена GST-BSC в реальному часі!

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